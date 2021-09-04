Reuters: Таліби влаштували «святкову» стрілянину після захоплення Панджшеру. Фронт опору заперечує взяття провінції

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У столиці Афганістану Кабулі таліби відкрили «святкову» стрілянину після того, як джерела «Талібану» повідомили про захоплення останньої провінції країни — Панджшеру.

Унаслідок інциденту загинули 17 людей і понад 40 отримали поранення, повідомляє Reuters.

Ще учора, 3 вересня, сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда заперечували, що таліби взяли провінцію, однак за останні 11 годин станом на 15:00 вони не публікували жодного сповіщення.

Утім, близько 10:00 4 вересня прессекретар НФО Алі Назарі спростував інформацію про захоплення Панджшеру, мовляв, боротьба триває.

Така ж «святкова» стрілянина сталася й у провінції Нангархар — поранення отримали 14 людей.

Панджшерська долина — одна з небагатьох частин Афганістану, що не контролюється ісламістським рухом. Моджахеди вирішили брати долину силою, бо місцева влада не хоче здатися «мирно».