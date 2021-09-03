Шаман QAnon, який брав участь у штурмі Капітолія США, визнав себе винним
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Учасник штурму Капітолія Джейкоб Ченслі, відомий як шаман з QAnon, визнав себе винним у перешкоджанні засіданню колегії виборщиків 6 січня 2021 року.
Про це повідомляє CNN.
Він визнав себе винним у пʼятницю, 3 вересня, під час онлайн-слухання в Окружному суді округу Колумбія. Визнання провини було в рамках угоди з прокуратурою.
У цій справі було багато поворотів: у лютому Ченслі оголосив голодування, вимагаючи органічних продуктів (суд схвалив його вимогу), а його адвокат у травні образив людей з обмеженими можливостями, за його словами, навмисно — аби привернути увагу до проблем психічного здоровʼя у правовій системі.
Ченслі був заарештований 9 січня у себе вдома в Арізоні. За участь у заворушеннях у Капітолії йому висунули сім обвинувачень, і він досі перебуває під вартою. Через коронавірусні обмеження його перевели до одиночної камери, де він не зможе підхопити інфекцію (віросповідання Ченслі не дозволяє йому робити щеплення, зокрема від коронавірусу).
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. Того дня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідав Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- У серпні стало відомо, що ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія. Бунтівники не мали єдиного плану дій, що робити після проникнення всередину будівлі.