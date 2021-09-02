У Києві можуть знести черговий історичний будинок. Мінкультури просить КМДА «не грати з долею»
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- Ангеліна Шеремет
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Владислав Трубіцин / Facebook
У Києві, на вулиці Тургенівській, 22, можуть знести чергову історичну будівлю — будинок Маліна. Будівельники вже загнали у двір техніку.
Про це Міністерство культури повідомило у четвер, 2 вересня.
Цей будинок — це будівля кінця XIX століття, відома як садиба Василя Маліна. Він розташований у Шевченківському районі столиці.
«Цей дім не має статусу памʼятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу. Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі. [...] Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план», — заявили в Мінкультури.
Міністерство наголошує, що його фахівці з охорони спадщини готові надати столичній владі усю необхідну консультативну допомогу, аби врятувати будинок Маліна.
17 серпня депутат Київради («Слуга Народу») Владислав Трубіцин писав у Facebook, що будинок почали розбирати з внутрішнього двору, «вочевидь, хотіли приспати пильність мешканців, які щодня ходять повз красивий елегантний фасад і навіть не здогадуються, що за ним будівля вже частково знищена». За словами Трубіцина, на сполох почали бити активісти, а на вулиці — жодного інформаційного стенду, звідки б кияни могли дізнатися, що відбувається насправді.
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