У Києві можуть знести черговий історичний будинок. Мінкультури просить КМДА «не грати з долею»

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Владислав Трубіцин / Facebook

У Києві, на вулиці Тургенівській, 22, можуть знести чергову історичну будівлю — будинок Маліна. Будівельники вже загнали у двір техніку.

Про це Міністерство культури повідомило у четвер, 2 вересня.

Цей будинок — це будівля кінця XIX століття, відома як садиба Василя Маліна. Він розташований у Шевченківському районі столиці.

«Цей дім не має статусу памʼятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу. Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі. [...] Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план», — заявили в Мінкультури.

Міністерство наголошує, що його фахівці з охорони спадщини готові надати столичній владі усю необхідну консультативну допомогу, аби врятувати будинок Маліна.

17 серпня депутат Київради («Слуга Народу») Владислав Трубіцин писав у Facebook, що будинок почали розбирати з внутрішнього двору, «вочевидь, хотіли приспати пильність мешканців, які щодня ходять повз красивий елегантний фасад і навіть не здогадуються, що за ним будівля вже частково знищена». За словами Трубіцина, на сполох почали бити активісти, а на вулиці — жодного інформаційного стенду, звідки б кияни могли дізнатися, що відбувається насправді.