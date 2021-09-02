У Таїланді заявили, що змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca є ефективним у боротьбі з коронавірусом

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Tim Reckmann / Flickr

Змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca виявилося безпечним і підвищило імунітет серед перших 1,5 млн щеплених у Таїланді.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише Reuters.

Також у міністерстві зазначили, що комбінація Sinovac — AstraZeneca підвищила імунітет до того ж рівня, що і два щеплення AstraZeneca.

За словами представника МОЗ, Таїланд, який виробляє вакцину AstraZeneca, більше не буде давати дві дози CoronaVac від Sinovac. Там вважають, що змішування препаратів дозволить швидше завершити вакцинацію.

Наразі у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення, що налічує понад 66 мільйонів осіб.