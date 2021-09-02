«Є суттєві проблеми». У Кремлі заявили, що зустрічі Зеленського та Путіна до кінця року не буде
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
У Кремлі заявили, що адміністрації президентів України та Росії працюють над зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але до неї ще далеко через наявність «суттєвих проблем».
Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.
«Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому за лінією адміністрацій президента — офіс президента України й адміністрація президента Росії — поки [сторони] далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі», — сказав він.
За словами Пєскова, така зустріч до кінця року майже неможлива. Тому що спілкування на такому високому рівні має бути «гарно підготовлене» і переслідувати певні цілі. Але наразі сторони не можуть домовитися про питання, які б вони хотіли обговорити. Зокрема, Україна хоче порушити на перемовинах питання Криму, тоді як у Росії категорично відмовляються це обговорювати.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».
- Згодом у Кремлі натякнули на можливе скасування зустрічі Зеленського та Путіна через санкції проти Росії. А сам глава Кремля уникнув відповіді на запитання про саміт.