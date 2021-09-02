«Є суттєві проблеми». У Кремлі заявили, що зустрічі Зеленського та Путіна до кінця року не буде

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У Кремлі заявили, що адміністрації президентів України та Росії працюють над зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але до неї ще далеко через наявність «суттєвих проблем».

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

«Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому за лінією адміністрацій президента — офіс президента України й адміністрація президента Росії — поки [сторони] далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі», — сказав він.

За словами Пєскова, така зустріч до кінця року майже неможлива. Тому що спілкування на такому високому рівні має бути «гарно підготовлене» і переслідувати певні цілі. Але наразі сторони не можуть домовитися про питання, які б вони хотіли обговорити. Зокрема, Україна хоче порушити на перемовинах питання Криму, тоді як у Росії категорично відмовляються це обговорювати.