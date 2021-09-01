Twitter представив режим безпеки від негативних коментарів і ненависті. Порушників чекає тижневий бан

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Videvo

Twitter представив нову функцію — режим безпеки. Він буде захищати користувачів від негативних коментарів і мови ворожнечі, а акаунти-порушники будуть блокуватися на 7 днів.

Про це компанія повідомила в своєму блозі.

Нова функція включається в настройках. Система автоматично аналізує всі коментарі на сторінці і приховує образи. При цьому, вона оцінює не тільки зміст коментаря, але і взаємодію користувача з його автором, щоб не блокувати автоматично акаунти, на яких людина підписана або з якими часто спілкується (наприклад, аккаунт друга).

Функція також дозволяє дивитися список всіх помічених негативних коментарів і заблокованих акаунтів.

Поки функція доступна в тестовому режимі для акаунтів англійською мовою. Алгоритм системи перевіряють на адекватну оцінку коментарів (хейтер/друг).