Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою до талібів випустити жителів Афганістану з країни

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Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Афганістані з вимогою від радикального ісламістського руху «Талібан», який захопив владу в країні, дозволити жителям безперешкодно залишати країну.

Про це пише Deutsche Welle.

За резолюцію проголосували 13 членів Радбезу, Росія та Китай утрималися. У її тексті Радбез згадує обіцянки «Талібану», які рух дав наприкінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно у будь-який час залишити країну всіма можливими шляхами.

У резолюції, яку внесли Велика Британія та Франція разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, щоб Афганістан не перетворився на прихисток для терористів. У документі вказується і на необхідність безперешкодного гуманітарного доступу та дотримання прав людини, особливо «прав жінок, дітей та меншин».

За словами дипломатів західних держав, Росія та Китай, які мають право вето у Радбезі ООН, під час переговорів у останні дні виказали готовність до компромісу, що стало певним проривом. Останніми роками постійні члени РБ ООН, передусім Росія, Китай та США, блокували спільні рішення, спрямовані на розвʼязання великих глобальних криз.