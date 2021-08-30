«Не на тих напали». Міністр Ткаченко відповів Кличку на запрошення до Київради

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністр культури Олександр Ткаченко відповів на запрошення мера Києва Віталія Кличка до Київради на засідання, що стосується «охорони культурної спадщини». Зазначив, що перебуває у законній відпустці, й у відповідь запросив Кличка до Мінкультури.

Про це Ткаченко повідомив увечері 30 серпня в Telegram-каналі.

«Перебуваючи у законній відпустці, з подивом дізнався, що мер Києва Віталій Кличко «викликає» мене на сесію КМДА, аби заслухати інформацію про захист історичної спадщини столиці. Віталію Володимировичу добре відомо, що наразі я в офіційній відпустці, а не у спонтанному відрядженні. Очевидно, на це і був розрахунок. І все, як завжди, через публікації в соцмережах. Проте не на тих напали. Завтра в КМДА очікуйте на мою заступницю Світлану Фоменко», — зазначив Ткаченко та у відповідь запросив Кличка до себе у Міністерство культури, аби той розповів, «чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших у країні».

Міністр культури додав, що розмова із Кличком у Мінкультури відбуватиметься за присутності представників правоохоронних органів.

Зазначимо, що Кличко запросив на 31 серпня до Київради на засідання Ткаченка та начальника Головного управління Нацполіції у столиці Івана Вигівського. Ткаченка запросили, щоби він розповів «про діяльність у сфері охорони культурної спадщини» в Києві, а Вигівського — «про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності».