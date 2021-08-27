Голова комітету Ради з питань здоровʼя Радуцький закликав штрафувати українців за маски на підборідді та використання пластикових щитків

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Глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький закликав штрафувати українців за використання захисного щитка на обличчі без маски як за порушення карантину.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації — ігнорування карантинних обмежень. Ми бачимо все більше людей у транспорті, магазинах та інших закритих приміщеннях із маскою на підборідді або взагалі без масок. Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс», — наголосив Радуцький.

Глава профільного комітету Ради, посилаючись на вчених, запевнив, що щитки не є альтернативою медичним маскам.

«Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією», — пояснив він.

Також Радуцький нагадав, що торік Рада ухвалила два закони про покарання за порушення маскового режиму: для громадян штраф становить від 170 до 255 гривень, для юридичних осіб — від 3,4 тисячі до 5 100 гривень.

«Крім того, частина людей вже пройшли повний курс вакцинації та вважають, що для них обмеження не працюють. Але вимога законодавства незмінна для всіх — у нас заборонено перебування у громадських спорудах і транспорті (це не стосується громадських місць на відкритому повітрі) без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот», — додав депутат і закликав Нацполіцію та Держпраці посилити контроль за дотриманням маскового режиму.