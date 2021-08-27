Головний санлікар Кузін: Пандемія коронавірусу може тривати ще до 5 років

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Пандемія коронавірусу у світі триватиме ще від двох до п’яти років.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю BBC.

«Цього року це точно не закінчиться. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до пʼяти», — сказав він.

Кузін пояснив, що вірус швидко мутує, тому людство може щомісяця стикатися з новими штамами.

«Але й наука не стоїть на місці, зʼявляються нові вакцини. Це буде тривати, [...] поки не зʼявиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування», — додав головний санлікар.

Окремо він зазначив, що люди будуть змушені носити маски ще доволі довго — «можливо, до останніх днів подолання пандемії у світі».

«Маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу», — пояснив Кузін.