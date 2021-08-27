Влада Гаїті запропонувала $60 тисяч за інформацію про місцеперебування причетних до вбивства президента

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Уряд Гаїті виплатить понад $60 тисяч тим, хто допоможе встановити місцеперебування трьох людей, які причетні до вбивства президента країни Жовенеля Моїза. Про це повідомило іспанське агентство EFE, цитує ТАСС.

Серед розшукуваних:

колишня суддя Касаційного суду республіки Вендель Кок-Тело;

ексспівробітник Міністерства юстиції Жозеф-Фелікс Бадьйо;

колишній сенатор Джон-Жоель Жозеф.