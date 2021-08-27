У США семеро поліцейських подали позов проти Трампа через штурм Капітолія

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У США семеро працівників поліції Капотолія подали в суд на 45-го президента Дональда Трампа — той начебто вступив у змову із ультраправими, щоб спровокувати 6 січня напад на Конгрес, який спричинив смерті людей.

Про це повідомляє Reuters.

Офіцери в судовому позовом стверджують, що атака була кульмінацією риторики Трампа, який, як вони кажуть, знав про потенціал насильства й активно заохочував його в надії зірвати підтвердження перемоги президента Джо Байдена.

У позові йдеться, що Трамп обʼєднався з екстремістськими групами Proud Boys («Горді хлопці») і The Oath Keepers («Вірні присязі»), з політичним радником Роджером Стоуном, а також з ультраправим активістом і прихильником теорій змов Алі Александром, які сприяли виступу Трампа біля Білого дому перед атакою на Капітолій.

«Трамп спільно з іншими відповідачами свідомо і наполегливо робив і заохочував помилкові заяви про фальсифікації виборів, щоб дискредитувати їхні результати, і штучно підбурював цим серед своїх прихильників», — йдеться в позові.

Нагадаємо, що під час штурму Капітолія загинули пʼятеро людей. Окрім цього, після атаки із певним інтервалом у часі четверо поліцейських скоїли самогубство.