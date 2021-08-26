Прем’єр Шмигаль: Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Новий навчальний рік розпочнеться вчасно та проходитиме у звичному режимі. Діти більше не навчатимуться у дистанційному режимі.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, наразі країна перебуває на «зеленому» рівні протиепідемічної безпеки.
«Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне», — наголосив прем’єр-міністр.
Він наголосив, що важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є вакцинація освітян.
«Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників», — резюмував Шмигаль.
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