У Росії зареєстрували новий максимум смертей від коронавірусу за добу

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У Росії за добу від коронавірусу померли 820 хворих, що є рекордом від початку пандемії.

Про це повідомили в оперативному штабі РФ.

Як зазначається, за минулу добу зареєстрували 19 630 випадків інфікування, з них 1 446 були без клінічних проявів.

Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 824 540 випадків коронавірусу, 179 243 особи померли.

Попередній рекордний показник смертності зафіксували 14 серпня — тоді померли 819 пацієнтів, після цього кількість летальних випадків у країні поступово знижувалася. 22 серпня кількість померлих була мінімальною із липня — 762 людини, після цього добова летальність знову почала зростати — 25 серпня від коронавірусу померли 809 осіб.

В окупованому Росією Криму за добу виявили 331 випадок захворювання на коронавірус, померли 16 людей.