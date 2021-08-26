У Росії зареєстрували новий максимум смертей від коронавірусу за добу
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
TASS / Getty Images
У Росії за добу від коронавірусу померли 820 хворих, що є рекордом від початку пандемії.
Про це повідомили в оперативному штабі РФ.
Як зазначається, за минулу добу зареєстрували 19 630 випадків інфікування, з них 1 446 були без клінічних проявів.
Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 824 540 випадків коронавірусу, 179 243 особи померли.
Попередній рекордний показник смертності зафіксували 14 серпня — тоді померли 819 пацієнтів, після цього кількість летальних випадків у країні поступово знижувалася. 22 серпня кількість померлих була мінімальною із липня — 762 людини, після цього добова летальність знову почала зростати — 25 серпня від коронавірусу померли 809 осіб.
В окупованому Росією Криму за добу виявили 331 випадок захворювання на коронавірус, померли 16 людей.
- У Росії активно росте кількість нових хворих і померлих через варіант коронавірусу «Дельта». Лікарні дуже швидко заповнюються і там не вистачає місць, а міста і цілі регіони змушені запроваджувати жорсткі обмеження. У деяких регіонах, зокрема у Москві, вирішили почати обовʼязкову вакцинацію.
- Наприкінці липня зʼявилось розслідування журналістів про те, що у Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.