У Британії заявили, що продовження евакуації цивільних громадян з Афганістану після 31 серпня малоймовірне
- Автор:
- Катерина Кадакова
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United Nations Photo / Flickr
Евакуацію цивільних громадян з Афганістану навряд чи продовжать після 31 серпня, оскільки ситуація у країні стає дедалі небезпечнішою.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю Sky News.
«Ризики безпеки зростають, і це [відтермінування евакуації] стає все більш небезпечним. Додаткові угруповання та інші терористичні групи хотіли б взяти на себе відповідальність, хотіли б виглядати як ті, хто виганяє західні сили з Афганістану, — це буде підживлювати їхню риторику й амбіції», — наголосив він.
Водночас Воллес вважає, що «Талібан» може атакувати аеропорт у Кабулі або не пропускати людей до нього, якщо західні сили не підуть до 31 серпня.
«Якщо на цей аеропорт буде вчинено напад, то він фактично закриється, злітно-посадкову смугу обстріляють з мінометів тощо. І тоді залишиться дуже велика гуманітарна проблема», — додав британський міністр.
Також Воллес наголосив, що без присутності американських військових британські війська не мають жодних перспектив, щоб продовжити евакуацію з Кабулу.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 19 серпня, у день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії, радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про утворення «Ісламського Емірату Афганістан».
- Раніше президент США Джо Байден припустив, що американські військовослужбовці можуть залишитися в Кабулі й після 31 серпня. Утім, вони перебуватимуть там тільки, щоб забезпечити евакуацію з Афганістану громадян США.