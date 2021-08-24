Євросоюз збільшить допомогу Афганістану до 200 мільйонів євро

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Thierry Monasse / Contributor

Європейський Союз збільшить гуманітарну допомогу Афганістану, де владу захопив рух «Талібан», з понад €50 млн до понад €200 мільйонів.

Про це написала на своїй сторінці у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні на онлайн-зустрічі лідерів G7 я оголошу про збільшення гуманітарної допомоги афганцям в країні та за її межами у рамках бюджету ЄС з понад €50 мільйонів до понад €200 мільйонів», — написала вона.

За словами фон дер Ляєн, ця гуманітарна допомога буде додана до внесків держав-членів Євросоюзу у допомогу народу Афганістану.