У Борисполі приземлився літак з українцями, яких евакуювали з Афганістану
- Автор:
- Костя Войтенко
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Телеканал «Україна 24»
Увечері в понеділок, 23 серпня, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з українцями, яких раніше в цей день евакуювали з Афганістану. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».
Загалом на борту 98 пасажирів, серед яких 27 українців.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.