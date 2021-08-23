МЗС: В Афганістані залишаються приблизно 50 українців
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
В Афганістані станом на вечір 23 серпня залишаються приблизно 50 громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, МЗС зараз опрацьовує подальші етапи повернення українців з Афганістану, який опинився під владою радикального руху «Талібан».
Кулеба також повідомив, що останній цивільний літак з Кабулу, перед тим як аеропорт знову призупинив роботу, був український.
«Модеруючи саміт «Кримської платформи», я постійно відволікався на телефон. Тому що весь день вчора, ніч і ранок команда МЗС працювала над третім евакуаційним рейсом з Кабулу. На кожні десять проблем, які ми вирішували, поставали ще більше нових проблем. Хочу подякувати США — після розмови із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд в суботу справи в Кабулі пішли набагато краще. Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей», — написав міністр.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.