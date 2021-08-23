У параді до Дня Незалежності візьме участь авіація НАТО

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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr

В параді до Дня Незалежності України 24 серпня візьме участь авіація НАТО — над Хрещатиком пролетять американські, польські та британські літаки. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на пресслужбу посольства США в Києві.

У параді 24 серпня візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС. Проліт у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів.

У параді візьмуть участь:

літаки Boeing KC-135 Stratotanker та Boeing P-8 Poseidon;

польські багатоцільові винищувачі F-16;

словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan;

британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

Політ авіації над Хрещатиком планується о 12:00.