«Війна неминуча». Таліби готуються до захоплення останньої непідконтрольної провінції Панджшер

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Бойовики «Талібану» йдуть у Панджшерську долину — одну з небагатьох частин Афганістану, яка ще не контролюється ісламістським рухом. Моджахеди вирішили брати долину силою, бо місцева влада не хоче здатися «мирно».

Про це інформує AFP News Agency.

Втім у регіон почали прибувати тисячі людей, аби дати відсіч бойовикам. Наразі у лавах сил опору близько девʼяти тисяч осіб.

Ця провінція є оплотом сил Північного Альянсу, які обʼєдналися зі США для повалення «Талібану» у 2001 році.

Керівництво єдиної непідконтрольної талібам провінції Афганістану Панджшер висунуло ультиматум ісламістському руху «Талібан» — децентралізація і побудова нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх.

Мовляв, якщо таліби відмовляться від переговорів, то їх чекає довгий опір у всьому Афганістані.

Натомість «Талібан» поставив ультиматум, вимагаючи щоб глава опору Ахмад Масуд здався протягом чотирьох годин, інакше таліби почнуть штурм провінції і всієї Панджшерської долини. Для більшої «переконливості» таліби записали спеціальне відео для самопроголошеного лідера опору Ахмада Масуда, яке супроводжувалося кадрами пересування талібів в Панджшер.

Ахмад Масуд — син знаменитого афганського польового командира Ахмада Шаха Масуда — заявив, що не має наміру здаватися.

«Якщо «Талібан» відмовиться від діалогу — війна неминуча», — сказав Ахмад.