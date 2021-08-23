«Війна неминуча». Таліби готуються до захоплення останньої непідконтрольної провінції Панджшер
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Бойовики «Талібану» йдуть у Панджшерську долину — одну з небагатьох частин Афганістану, яка ще не контролюється ісламістським рухом. Моджахеди вирішили брати долину силою, бо місцева влада не хоче здатися «мирно».
Про це інформує AFP News Agency.
Втім у регіон почали прибувати тисячі людей, аби дати відсіч бойовикам. Наразі у лавах сил опору близько девʼяти тисяч осіб.
Ця провінція є оплотом сил Північного Альянсу, які обʼєдналися зі США для повалення «Талібану» у 2001 році.
Керівництво єдиної непідконтрольної талібам провінції Афганістану Панджшер висунуло ультиматум ісламістському руху «Талібан» — децентралізація і побудова нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх.
Мовляв, якщо таліби відмовляться від переговорів, то їх чекає довгий опір у всьому Афганістані.
Натомість «Талібан» поставив ультиматум, вимагаючи щоб глава опору Ахмад Масуд здався протягом чотирьох годин, інакше таліби почнуть штурм провінції і всієї Панджшерської долини. Для більшої «переконливості» таліби записали спеціальне відео для самопроголошеного лідера опору Ахмада Масуда, яке супроводжувалося кадрами пересування талібів в Панджшер.
Ахмад Масуд — син знаменитого афганського польового командира Ахмада Шаха Масуда — заявив, що не має наміру здаватися.
«Якщо «Талібан» відмовиться від діалогу — війна неминуча», — сказав Ахмад.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Таліби вже декілька разів відкривали вогонь по учасниках мирних демонстрацій на підтримку національного афганського прапора в різних провінціях. Унаслідок стрілянини загинули щонайменше дві людини, ще 10 постраждали. Окрім того, таліби вже вбили щонайменше двох жінок.