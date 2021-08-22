У водах Данії завершилося укладання «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sean Gallup / Staff
В економічній зоні Данії завершилося укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік — 2».
Про це пише «Інтерфакс».
Повідомляється, що сьогодні, 22 серпня, російське трубоукладальне судно Fortuna перетнуло кордон ВЕЗ Данії неподалік від північно-східної околиці Померанської бухти.
Ділянку магістралі в Данії завдовжки 147 км виявилася для РФ найпроблемнійшою — влада Данії блокувала проходження газопроводу і сильно затягнула узгодження маршруту через виняткову економічну зону. Крім цього підрядникам, таким як Allseas, заважали санкції.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому, для України ніяких гарантій транзиту немає.
- В кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року. Це ж заявив і Путін.
- 20 серпня лідер США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, в тому числі «Північного потоку — 2». Після цього Мінфін США ввів санкції проти двох компаній і судна постачання.
- Газопровід можуть добудувати найближчим часом — Путін говорив, що залишилося прокласти 15 км.