Зеленський ініціював переговори з Єврокомісією щодо «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Маріїнському палаці в Києві пройшла зустріч президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом.
За підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.
Президент заявив, що українська сторона ініціювала консультації з Європейською комісією та урядом Німеччини щодо реалізації проєкту «Північний потік — 2».
«Ми розглядаємо «Північний потік — 2» винятково через призму безпеки і вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Відповідно до Європейської угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Європейською комісією та урядом ФРН найближчим часом», — сказав Зеленський.
Він підкреслив, що цей проєкт політичний і принесе шкоду Європі, посиливши позиції Росії. Таким чином країна-агресор отримає ще один інструмент тиску.
Меркель же наполягає на економічному змісті проєкту і зазначає, що він не тільки німецько-російський, оскільки в ньому беруть участь компанії з інших європейських країн. При цьому канцлер запевняє, що хоче якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну і розвивати зелену енергетику, щоб не залежати від газу.
Водночас Німеччина виступає за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використати «Північний потік — 2» як зброю.
Також він повідомив, що запропонував німецькій стороні взяти участь в українському проєкті «зеленої трансформації».
Пріоритетною темою перемовин було мирне врегулювання ситуації на Донбасі, тож Володимир Зеленський наголосив, що «тиск на Росію має зберігатися».
«Ми вважаємо Німеччину одним з ключових союзників в Європі. І вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності», — наголосив глава держави.
Меркель підтримала саміт «Кримської платформи» і висловила жаль, що глава МЗС Німеччини не зможе бути присутнім. Від країни саміт відвідає глава міністерства енергетики.
- 23 серпня в Києві відбудеться саміт «Кримської платформи», участь у якому візьмуть представники різних країн, зокрема США. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. На перший саміт приїдуть представники 44 країн і міжнародних організацій.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.