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У Києві пройде фінальна репетиція військового параду. Поліція перекриє центр міста

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Києві 22 серпня обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту низкою вулиць міста у зв’язку з фінальною репетицією військового параду до Дня Незалежності. Обмеження діятимуть від 15:30 до 01:15.

Про це інформує патрульна поліція.

Відтак заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської). Крім того, призупинять функціонування паркувальних майданчиків.

Під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

На сайті КМДА можна переглянути детальний опис зміни руху маршрутів громадського транспорту.

Від 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

Від 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планують перекрити рух на:

Від 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком і прохід техніки з «коробками» військових. У параді братимуть участь близько пʼяти тисяч військових, зокрема з інших країн.