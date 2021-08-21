Операцію з евакуації українців з Афганістану організувало Головне управління розвідки

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Операцію з евакуації українців та іноземних громадян із Афганістану організувало Головне управління розвідки.

Про це повідомляється на сторінці відомства.

«В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав. За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України», — повідомляється на сторінці ГУР.

Там додали, що операцію було організовано та здійснено «патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України».