«Київпастранс» оприлюднив список маршрутів, які змінять через святкові заходи на День Незалежності України

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Marc Kleen / Unsplash

У Києві через святкування Дня державного прапора та 30-ї річниці незалежності України змінять низку маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомляє «Київпастранс».

Так, у понеділок, 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху:

автобусів маршрутів №№ 24, 62, 114;

тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18.

За необхідності автобус № 24 курсуватиме на ділянках Національний музей історії України у II світовій війні — Європейська площа та Залізничний вокзал «Центральний» — станція метро «Площа Льва Толстого».

Автобус № 62 пустять від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна», а № 114 їздитиме від вулиці Милославської до Європейської площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро «Площа Льва Толстого».

Тролейбус № 6 від Мінського масиву доїжджатиме лише до станції метро «Лук’янівська», а №№ 16, 18 курсуватимуть від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка відповідно до Повітрофлотського шляхопроводу.

У вівторок, 24 серпня, до закінчення урочистих заходів (приблизно до 12:30) можливе тимчасове призупинення руху:

автобусів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;

тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40;

трамваїв №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Ці маршрути на час урочистостей будуть змінені:

автобус № 5 (у бік залізничного вокзалу «Центральний») — від вулиці Ізюмської до вулиці Володимиро-Либідської за звичним маршрутом, далі за маршрутом вулиця Казимира Малевича — вулиця Короленківська — вулиця Тарасівська — вулиця Саксаганського — вулиця Симона Петлюри — залізничний вокзал;

(у бік залізничного вокзалу «Центральний») — від вулиці Ізюмської до вулиці Володимиро-Либідської за звичним маршрутом, далі за маршрутом вулиця Казимира Малевича — вулиця Короленківська — вулиця Тарасівська — вулиця Саксаганського — вулиця Симона Петлюри — залізничний вокзал; № 20 — від житлового масиву Корчувате до станції метро «Либідська»;

від житлового масиву Корчувате до станції метро «Либідська»; № 24 — від Національного музею історії України у II світовій війні до станції метро «Арсенальна»;

від Національного музею історії України у II світовій війні до станції метро «Арсенальна»; № 62 — від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна»;

від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна»; № 69 — від вулиці Литвиненко-Вольгемут до вулиці Тарасівської;

від вулиці Литвиненко-Вольгемут до вулиці Тарасівської; № 114 — від вулиці Милославської до станції метро «Почайна»;

від вулиці Милославської до станції метро «Почайна»; № 115 — від залізничного вокзалу «Дарниця» до станції метро «Либідська»;

— від залізничного вокзалу «Дарниця» до станції метро «Либідська»; № 118 — від станції метро «Чернігівська» до станції метро «Палац спорту»;

від станції метро «Чернігівська» до станції метро «Палац спорту»; тролейбус № 3 — від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»; №№ 5, 7, 8, 17 — від вулиць Білицька, Чорнобильська, Смілянська, площі Космонавтів відповідно до бульвару Тараса Шевченка (вулиці Леонтовича);

від вулиць Білицька, Чорнобильська, Смілянська, площі Космонавтів відповідно до бульвару Тараса Шевченка (вулиці Леонтовича); № 9 — від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;

від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»; № 12 — від станції метро «Васильківська» до станції метро «Либідська»;

від станції метро «Васильківська» до станції метро «Либідська»; № 14 — від Ботанічного саду до станції метро «Палац спорту»;

— від Ботанічного саду до станції метро «Палац спорту»; № 40 — від вулиці Кадетський гай до вулиці Волгоградської (Залізничний масив).

Раніше в Київському метрополітені теж попереджали про зміну графіку руху. На час святкових заходів не працюватимуть станція «Майдан Незалежності» та деякі виходи зі станцій «Золоті ворота» і «Хрещатик».