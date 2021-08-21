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«Київпастранс» оприлюднив список маршрутів, які змінять через святкові заходи на День Незалежності України

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Marc Kleen / Unsplash

У Києві через святкування Дня державного прапора та 30-ї річниці незалежності України змінять низку маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомляє «Київпастранс».

Так, у понеділок, 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху:

За необхідності автобус № 24 курсуватиме на ділянках Національний музей історії України у II світовій війні — Європейська площа та Залізничний вокзал «Центральний» — станція метро «Площа Льва Толстого».

Автобус № 62 пустять від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна», а № 114 їздитиме від вулиці Милославської до Європейської площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро «Площа Льва Толстого».

Тролейбус № 6 від Мінського масиву доїжджатиме лише до станції метро «Лук’янівська», а №№ 16, 18 курсуватимуть від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка відповідно до Повітрофлотського шляхопроводу.

У вівторок, 24 серпня, до закінчення урочистих заходів (приблизно до 12:30) можливе тимчасове призупинення руху:

Ці маршрути на час урочистостей будуть змінені:

Раніше в Київському метрополітені теж попереджали про зміну графіку руху. На час святкових заходів не працюватимуть станція «Майдан Незалежності» та деякі виходи зі станцій «Золоті ворота» і «Хрещатик».