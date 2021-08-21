«Київпастранс» оприлюднив список маршрутів, які змінять через святкові заходи на День Незалежності України
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Marc Kleen / Unsplash
У Києві через святкування Дня державного прапора та 30-ї річниці незалежності України змінять низку маршрутів громадського транспорту.
Про це повідомляє «Київпастранс».
Так, у понеділок, 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху:
- автобусів маршрутів №№ 24, 62, 114;
- тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18.
За необхідності автобус № 24 курсуватиме на ділянках Національний музей історії України у II світовій війні — Європейська площа та Залізничний вокзал «Центральний» — станція метро «Площа Льва Толстого».
Автобус № 62 пустять від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна», а № 114 їздитиме від вулиці Милославської до Європейської площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро «Площа Льва Толстого».
Тролейбус № 6 від Мінського масиву доїжджатиме лише до станції метро «Лук’янівська», а №№ 16, 18 курсуватимуть від вулиці Академіка Туполєва та вулиці Сошенка відповідно до Повітрофлотського шляхопроводу.
У вівторок, 24 серпня, до закінчення урочистих заходів (приблизно до 12:30) можливе тимчасове призупинення руху:
- автобусів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;
- тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40;
- трамваїв №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.
Ці маршрути на час урочистостей будуть змінені:
- автобус № 5 (у бік залізничного вокзалу «Центральний») — від вулиці Ізюмської до вулиці Володимиро-Либідської за звичним маршрутом, далі за маршрутом вулиця Казимира Малевича — вулиця Короленківська — вулиця Тарасівська — вулиця Саксаганського — вулиця Симона Петлюри — залізничний вокзал;
- № 20 — від житлового масиву Корчувате до станції метро «Либідська»;
- № 24 — від Національного музею історії України у II світовій війні до станції метро «Арсенальна»;
- № 62 — від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна»;
- № 69 — від вулиці Литвиненко-Вольгемут до вулиці Тарасівської;
- № 114 — від вулиці Милославської до станції метро «Почайна»;
- № 115 — від залізничного вокзалу «Дарниця» до станції метро «Либідська»;
- № 118 — від станції метро «Чернігівська» до станції метро «Палац спорту»;
- тролейбус № 3 — від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;
- №№ 5, 7, 8, 17 — від вулиць Білицька, Чорнобильська, Смілянська, площі Космонавтів відповідно до бульвару Тараса Шевченка (вулиці Леонтовича);
- № 9 — від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;
- № 12 — від станції метро «Васильківська» до станції метро «Либідська»;
- № 14 — від Ботанічного саду до станції метро «Палац спорту»;
- № 40 — від вулиці Кадетський гай до вулиці Волгоградської (Залізничний масив).
Раніше в Київському метрополітені теж попереджали про зміну графіку руху. На час святкових заходів не працюватимуть станція «Майдан Незалежності» та деякі виходи зі станцій «Золоті ворота» і «Хрещатик».
- У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком і прохід техніки з «коробками» військових. У параді братимуть участь близько пʼяти тисяч військових, зокрема з інших країн.
- З 18 серпня у столиці проводять репетиції параду, ще одна запланована на 22 серпня. Поліція перекриває дороги, через що в місті затори.