У «Талібані» обіцяють покарати бойовиків, які тероризують цивільних мешканців, та готують нову модель управління Афганістаном

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Бойовики руху «Талібан» будуть нести відповідальність за тортури і злочини щодо мешканців Афганістану.

Про це з посиланням на представника талібів пише Reuters.

«Ми чули про деякі випадки звірств і злочинів проти цивільного населення. Якщо таліби (члени) скоюють злочини, вони будуть розслідувані. Ми можемо зрозуміти паніку, стрес і занепокоєння. Люди думають, що ми не будемо нести відповідальність, але це не так», — запевнив він.

За словами представника «Талібану», рух планує підготувати нову модель управління Афганістаном протягом наступних кількох тижнів.

Також він уточнив, що нова модель не буде демократією за визначенням Заходу, але «вона захистить права кожного».

Водночас представник руху поклав відповідальність за хаос в аеропорту Кабулу, де тисячі людей намагаються вилетіти з країни, на Захід: «У Заходу міг бути кращий план евакуації».

Тим часом західні ЗМІ повідомили, що до Кабулу прибув лідер «Талібану» Абдул Гані Барадар — нібито на переговори про створення «інклюзивного уряду».

«Він перебуває в Кабулі, щоби зустрітися з лідерами джихадистів і політиками для створення інклюзивного уряду», — сказав високопоставлений представник руху «Талібан», цитує Agence France-Presse.