Греція встановила 40-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану

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Matt Artz / Unsplash

Греція встановила 40-кілометровий паркан і систему спостереження на кордоні з Туреччиною через можливий наплив мігрантів із Афганістану, де владу захопили таліби.

Про це заявив міністр у справах захисту громадян Греції Міхаліс Хрисохоїдіс під час візиту в регіон Еврос, повідомляє BBC.

«Ми не можемо пасивно чекати на можливий наплив. Наші кордони залишаться безпечними та недоторканними», — сказав він.

За словами Хрисохоїдіса, в останні дні було завершено розширення 12,5-кілометрового паркану, а також встановлення високотехнологічної автоматизованої електронної системи моніторингу.

Також у п’ятницю, 20 серпня, президент Туреччини Реджеп Ердоган під час розмови з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом наголосив, що «нова хвиля міграції неминуча, якщо не буде вжито необхідних заходів в Афганістані та Ірані».

Греція вже пригрозила, що може відправити назад громадян Афганістану, які нелегально прибувають до країни.