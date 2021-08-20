Байден дозволив вводити нові санкції проти російських трубопроводів, зокрема «Північного потоку — 2»
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- Костя Андрейковець
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
Президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, зокрема й «Північного потоку — 2».
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Указ спрямований на зміцнення безпеки Європи, включно з Україною, а також на протидію загрозам національній безпеці та економіці США. Він також націлений на стримування «розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи». Байден делегував право ухвалювати рішення про санкції держсекретарю та Мінфіну США.
Одразу після цього держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції проти двох російських компаній і одного російського судна, повʼязаних із будівництвом «Північного потоку — 2». Bloomberg із посиланням на джерело повідомляє, що обмеження торкнуться петербурзької компанії «Нобіліті», страхової компанії «Константа», а також судна постачання «Остап Шеремета».
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.
- Газопровід можуть добудувати найближчим часом — залишилося прокласти 15 кілометрів.