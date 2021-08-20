Прокуратура: У справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 чиновникам. Збитки — близько 70 млн грн

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За підсумками майже 100 обшуків в департаментах КМДА, райдержадміністраціях, комунальних підприємствах Києва та у підрядних організаціях вручені підозри 23 чиновникам.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підозри оголошені 11 посадовим особам комунальних підприємств, двом керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 керівникам підрядних організацій. Всіх їх підозрюють у заволодінні і розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Сумарний збиток столичному бюджету оцінений у близько 70 млн грн.

«Багатомільйонні розкрадання та зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти та спорту, ЖКГ, земельних ресурсів тощо», — заявили в прокуратурі.

Йдеться про розкрадання понад 4,5 млн грн на будівництві Подільсько-Воскресенського моста, розкраданні 3,6 млн грн на ремонті діагностичного центру, розтраті на реконструкції навчальних закладів в Святошинському районі, розкраданні 5 млн грн на реконструкції школи в Соломʼянському районі, присвоєнні понад 450 тисяч грн на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкраданні 1,3 млн грн на ремонті асфальтового покриття, розкраданні 33 млн грн на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.