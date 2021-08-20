Отруєння Навального: Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ

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navalny / Instagram

Велика Британія у річницю отруєння російського опозиціонера Олексія Навального ввела санкції проти семи співробітників ФСБ Росії, які, ймовірно, причетні до отруєння політика.

Про це повідомляє Reuters.

У список санкцій потрапили Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков і Олексій Сєдов.

Усі ці співробітники ФСБ фігурували у розслідуванні журналістів Bellingcat, The Insider і Der Spiegel. У розслідуваннях зазначалося, що вони декілька років стежили за Навальним і його сімʼєю, а також були в Томську в момент отруєння політика. В цілому розслідувачі встановили особи 15 осіб з Інституту криміналістики ФСБ, які повʼязані з операціями з отруєння. Серед них є фахівці з хімічної зброї.

Уряд Британії зазначає, що причетність до замаху вищезазначених осіб доводять численні факти, в тому числі телефонні дзвінки і листування.

Раніше Британія, США, Канада і ЄС вводили санкції проти російських чиновників і генералів у справі Навального.