Мера Києва Кличка викликають на засідання РНБО

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Мера Києва Віталія Кличка викликають на засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку», — зазначив Кличко в соціальних медіа.

Мер не пояснив причину такого виклику, але зазначив, що не зможе приїхати, оскільки зараз перебуває у Чернігові.

«На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже поїхав у робочу поїздку у справах Асоціації міст України на Чернігівщину», — наголосив мер.

Водночас Віталій Кличко не виключає, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони 20 серпня може обговорюватися питання про усунення його з посади голови КМДА.

В ефірі «Українського радіо» він зазначив, що «не чіпляється за крісло», однак важливо не зламати вертикаль влади у столиці. Кличко наголосив, що ситуація, коли мер Києва не буде одночасно головою Київської міської державної адміністрації, може призвести до хаосу.