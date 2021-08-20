В Ізраїлі людей віком від 40 років вакцинуватимуть третьою дозою препарату проти COVID-19

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MENAHEM KAHANA / Contributor

Спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю дозволила вакцинацію третьою бустерною дозою осіб віком від 40 років.

Про це повідомляє інформагентство Newsru.co.il.

Також фахівці рекомендують утретє вакцинуватися й працівникам системи освіти та вагітним жінкам. Наразі обидва рішення комісії потребують затвердження міністром охорони здоровʼя Ізраїлю.

Втім лікарні Ізраїлю вже почали підготовку до кампанії вакцинації третьою дозою. Бажаючі зможуть отримати «бустерну» дозу вже починаючи з 21 серпня.

Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет уже привітав рішення фахівців МОЗ.

«Зроблено ще один важливий крок у боротьбі зі штамом «Дельта». Ізраїль на передньому краї всесвітньої боротьби з епідемією. Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини, і ми продовжуємо відкривати можливості для чергових вікових груп», — наголосив премʼєр.

Наразі кількість випадків зараження COVID-19 в Ізраїлі продовжує зростати попри те, що країна стала першою в світі, де була повністю завершена кампанія вакцинації населення. Фахівці повʼязують це з поширенням штаму «Дельта».

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.