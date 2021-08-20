У Києві компанії, які робили ремонт діагностичного центру, викрили на розкраданні майже 3,6 мільйона гривень із бюджету

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National Bank Of Ukraine / Flickr

У Києві під час ремонту діагностичного центру у Святошинському районі виявили розкрадання майже 3,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, до виконання будівельних робіт у комунальному «Консультативно-діагностичному центрі» були залучені підрядні організації, які ремонтували інженерні мережі, водопостачання та каналізацію, замінювали внутрішню електропроводку та систему опалення.

Працівники цих підприємств внесли до актів виконаних робіт неправдиві дані щодо обсягів і видів виконаних робіт, а фізособа-підприємець, який здійснював технічний нагляд за будівництвом, затвердив ці акти.

Як встановила судово-економічна експертиза, бюджету громади було завдано збитків на майже 3,6 мільйона гривень.

Наразі керівникам підрядних організацій повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України), а підприємцю, який підписав акти, — у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.