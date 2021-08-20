Туреччина готова визнати владу талібів в Афганістані

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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий співпрацювати з «Талібаном» для того, щоб «захистити інтереси Анкари».

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu, зазначаючи, що Ердоган вітає «помірковані заяви талібів».

«Туреччина готова до будь-якої співпраці задля миру в Афганістані, благополуччя наших родичів у країні та захисту національних інтересів. Незалежно від того, хто в адміністрації, бути з Афганістаном у хороші та погані часи — це наш братерський обовʼязок», — наголосив президент.

Він додав, що військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить позиції нової адміністрації Кабулу на міжнародній арені.

Також Ердоган припустив, що найближчим часом поговорить із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним про ситуацію в Афганістані.

Нещодавно начальник Генштабу Великої Британії Нік Картер заявив, що «Талібан» сьогодні може бути зовсім іншим, ніж 20 років тому. Він припускає, що їм можна «дати шанс» хоча б тому, що вони вперше заявили про те, що стануть публічними та вийдуть з тіні.

Услід за главою Генштабу премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що «висновки щодо талібів треба робити з огляду на їхні дії, а не слова».

А голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС «доведеться говорити» з лідерами фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані. Утім, це не означає офіційного визнання їхнього правління.