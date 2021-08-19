У Києві через святкування Дня Незалежності України змінять графік руху метро та наземного транспорту
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Oleksii Leonov / Flickr
У Києві в ніч з 24 на 25 серпня у зв’язку зі святкуванням 30-ї річниці незалежності України роботу метро та наземного транспорту біля станцій подовжать на 2 години.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Водночас через урочистості заплановані зміни у роботі метрополітену. Так, 23 серпня на весь день зачинять вхід та вихід зі станції «Золоті ворота» на вулицю Володимирська.
24 серпня до 13:00 не працюватиме станція «Майдан Незалежності», перехід між «Майданом Незалежності» та «Хрещатиком» (потяги прямуватимуть без зупинок), а також вхід та вихід зі станції «Хрещатик», розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Також 24 серпня перед початком концерту (18:30) можуть обмежити вхід на станцію «Олімпійська». Після концерту можливе обмеження (закриття) станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».
- У 30-ту річницю незалежності України в Києві планують провести річковий військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком і прохід техніки з «коробками» військових. У параді братимуть участь близько пʼяти тисяч військових, зокрема з інших країн.
- Репетиції параду заплановані на 20 і 22 серпня. Поліція перекриває дороги, через що в місті затори. Також вулиці перекриють 23 і 24 серпня у дні офіційних святкувань.