Прокуратура обшукує два столичні підприємства через привласнення бюджетних грошей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба КМДА
Святошинська окружна прокуратура Києва разом із фіскальною службою проводить обшуки у службових приміщеннях КП «Інформатика», КП «Київміськсвітло», а також в офісах підрядних організацій.
За даними слідства, працівники підприємств налагодили схему з привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення, пише пресслужба Київської прокуратури.
Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.
Обшуки проводять, щоб знайти фінансові документи та відомості, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.
Напередодні, 18 серпня, правоохоронці прийшли з обшуком до Департаменту освіти КМДА — посадовців підозрюють у нецільовому використанні мільйона гривень з бюджету.
- Увечері 13 серпня Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики.
- 16 серпня прокуратура прийшла з обшуками до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації через будівництво Подільського мосту. Справа стосується привласнення коштів і службової недбалості.
- Напередодні, 17 серпня, обшуки відбулися в комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ» — через розкрадання коштів на ремонті дитсадків. Начальнику управління освіти Святошинської РДА в Києві повідомили про підозру в розтраті приблизно 2 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в комунальних підприємствах столиці «системним тиском», які проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».