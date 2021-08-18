Евакуація з Кабулу: США вивозитимуть майже 10 тисяч людей щодня, а нідерландський літак полетів без пасажирів

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STR / Contributor

У міжнародному аеропорту Кабулу посиленими темпами триває евакуація людей, які хочуть покинути Афганістан через захоплення країни бойовиками руху «Талібан». Служба безпеки аеропорту і військові США повністю взяли під контроль ситуацію — літаки прибувають і вилітають з аеропорту щогодини.

Уночі на військовий аеродром сіли девʼять літаків Військово-повітряних сил США Boeing С-17, які доставили спорядження для військових і додатково тисячу американських військовослужбовців. Сім літаків вилетіли назад, забравши до 800 людей, включно з афганцями, які співпрацювали із силами США.

Днем на посадку зайшли ще кілька літаків. У Пентагоні заявили, що нарощують темпи евакуації та щодня вивозитимуть майже 10 тисяч людей. З Кабулу американська авіація вже вивезла понад 5 тисяч людей.

Британські сили сьогодні планують евакуювати ще тисячу громадян Великої Британії та афганських біженців. Премʼєр-міністр Борис Джонсон заявив, що з Кабулу королівські ВПС вивезли 2 052 афганців, увесь дипломатичний корпус, крім посла, а також частину британських громадян, які працювали у країні за контрактом.

Франція в ніч проти 18 серпня другим літаком евакуювала 216 осіб, зокрема 184 афганців — це люди, які ховалися в будівлі французького посольства в Кабулі. Їх доставили в Абу-Дабі. Перший літак вивіз із країни 41 людину — вони вже прибули до Парижу.

Перший літак австралійських Королівських ВПС С-130 вивіз 26 осіб (громадяни Австралії, Афганістану і один іноземний чиновник, який працював у міжнародному агентстві). Літак 3 години тому прибув до Обʼєднаних Арабських Еміратів.

У Німеччині повідомили, що літаки Бундесверу вже вивезли з аеропорту Кабулу 269 людей, включно з німцями, афганцями і громадянами інших держав, і планують проводити евакуацію до 30 вересня. Уряд ФРН схвалив відповідний мандат, який передбачає участь до 600 німецьких військовослужбовців у місії. Вартість місії оцінюють у €40 мільйонів.

Один транспортний Boeing С-17, відправлений Нідерландами спільно з Фінляндією та Норвегією, не зміг забрати людей і полетів порожнім. Він пів години простояв в очікуванні. О 14:30 (за Києвом) другий нідерландський С-17 забрав 35 людей (громадяни Нідерландів, Бельгії, Німеччини та Британії).

Україна вранці відправила військовий транспортник. Він має забрати 150 українців, членів їхніх сімей та іноземців.