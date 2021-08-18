У США планують продовжити масковий режим на транспорті до січня

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Pikist

У США вирішили продовжити масковий режим у транспорті до 18 січня 2022 року через пандемію коронавірусу. Також діятиме вимога носити захисні маски на вокзалах і в аеропортах.

Про це з посиланням на Адміністрацію президента Джо Байдена пише Reuters.

За словами представника управління транспортної безпеки (TSA), мета продовження маскового режиму на транспорті — «мінімізувати поширення COVID-19».

Чинна вимога щодо масок у транспорті діятиме до 13 вересня.

Нині масковий режим поширюється на всі види пасажирського і громадського транспорту: літаки, кораблі, поїзди, метро, автобуси, таксі та маршрутні таксі. Також маски потрібно носити у транспортних вузлах, таких як аеропорти, автобусні або поромні термінали, залізничні станції та станції метро, морські порти.