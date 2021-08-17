«Потрібно вести діалог». ЄС визнав перемогу талібів в Афганістані

Новини

Joel Heard / Unsplash

Європейський Союз визнав, що рух «Талібан» виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що про визнання нової влади не йдеться.

«Талібан» виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою в Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційній і гуманітарній кризі. Ідеться про діалог, а не про визнання влади «Талібану», — сказав Боррель після екстреної наради дипломатів ЄС.

Пріоритетним завданням Євросоюзу в Афганістані він назвав евакуацію свого персоналу і громадян Афганістану, які працювали з країнами ЄС. Блок також підтримуватиме країни регіону, які зіткнуться з потоком біженців з Афганістану, наркотрафіком і «регіональною нестабільністю».

Також Євросоюз, за його словами, готовий без попередніх умов продовжувати надавати Афганістану гуманітарну допомогу. «Це не стосується економічної допомоги, її виділення залежатиме від дій нової влади Афганістану», — підкреслив Боррель.

У Євросоюзі закликали талібів за будь-яких обставин дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним гуманітарним правом.