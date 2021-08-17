Служба зовнішньої розвідки вимагає від Окружного адмінсуду пояснити поновлення на посаді Семочка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Служба зовнішньої розвідки України попросила Окружний адміністративний суд Києва пояснити поновлення колишнього першого заступника голови служби Сергія Семочка на посаді.
Про це повідомляється на сторінці служби.
У СЗР нагадали, що Семочко був призначений на посаду першого заступника голови служби 31 липня 2018 року. «На той час у СЗРУ була лише одна посада першого заступника, зайнята іншим військовослужбовцем. Попри відсутність у штаті вакантної посади, Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства», — зазначають у службі.
СЗР підкреслює, що порядок призначення Семочка є предметом кримінального провадження. «Суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР. Ця ситуація змушує СЗРУ вирішувати залишену нам проблему в комплексі: забезпечуючи соціальний захист Сергія Семочка, як і будь-якого військовослужбовця, відстоювати об’єктивну істину і в законний спосіб вирішувати раніше створені проблеми», – йдеться в повідомленні.
- Напередодні стало відомо, що колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко поновлений на посаді через Окружний адміністративний суд Києва, який повністю задовольнив його позов.
- Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки 31 липня 2018 року. А менш ніж за рік — у квітні 2019 року — Порошенко звільнив його з посади.
- У 2018 році журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що у родичів заступника начальника Служби зовнішньої розвідки Семочка є російські паспорти, видані на території окупованого Криму, а також кілька елітних обʼєктів нерухомості в Козині під Києвом.
- Після оприлюднення розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «державна зрада» стосовно Семочка. Крім того, в СБУ підтвердили російське громадянство його дружини.
- Порошенка підозрюють у тому, що, будучи президентом, у 2018 році він «видав явно злочинний наказ, яким схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення ним влади та службових повноважень. Божок нібито за наказом Порошенка призначив на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.