Байден виділив біженцям з Афганістану 500 мільйонів доларів

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Президент США Джо Байден розпорядився виділити 500 мільйонів доларів на допомогу біженцям та іммігрантам з Афганістану, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Допомогу нададуть у вигляді пожертвувань міжнародним організаціям, урядовим департаментам та агентствам США.

У документі за підписом американського лідера сказано, що для національних інтересів США важливо задовольнити нагальні потреби біженців в Афганістані.

«Надати допомогу в розмірі, що не перевищує 500 мільйонів доларів із Фонду допомоги біженцям і міграції США, з метою задоволення несподіваних невідкладних потреб біженців та жертв конфлікту й інших осіб, які піддаються ризику внаслідок ситуації в Афганістані, враховуючи заявників на спеціальні імміграційні візи», — йдеться у заяві.

Ця пропозиція вже передана на затвердження в американський Конгрес.

Крім того, військовий вантажний літак США уже евакуював 640 афганців із Кабулу. З нього за рішенням екіпажу не висаджували людей, які зайшли туди у більшій кількості, ніж дозволено.

Нагадаємо, Джо Байден визнав, що «Талібан» захопив Афганістан швидше, ніж очікували у Вашингтоні, але зазначив, що не шкодує про своє рішення вивести американські війська з країни. Він зазначив, що зараз перед ним стоїть вибір між угодою про виведення військ або відправленням в Афганістан ще кількох тисяч американських солдатів на «третє десятиліття» війни. Президент США заявив, що не повторюватиме помилок минулого.