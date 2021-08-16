«Доведеться про це говорити». Уряд Німеччини визнав, що помилився з оцінкою ситуації в Афганістані

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Уряд Німеччини визнав помилки в оцінці ситуації в Афганістані, де владу захопили таліби.

Про це пише Deutsche Welle.

«Тут нічого прикрашати: ми всі — федеральний уряд, спецслужби, міжнародна спільнота — неправильно оцінили ситуацію», — сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Представники опозиційних партій гостро розкритикували німецький уряд через політику, повʼязану з подіями в Афганістані в останні тижні. Уряд звинувачують у недооцінці швидкого просування талібів країною та надто повільній евакуації місцевих працівників, які були залучені до роботи німецькими установами. Евакуація німецьких громадян з Кабулу почалася лише у ніч на понеділок — після того, як таліби вже були у президентському палаці.

Маас наполягає, що уряд Німеччини не міг передбачити, що урядові збройні сили в Афганістані виявляться неготовими чинити опір талібам. «Це була наша спільна помилкова оцінка. Нам, безумовно, доведеться говорити і про це», — сказав міністр.