AP: голова Центрального командування США вимагає від «Талібану» не заважати евакуації з Кабулу і попередив про силовий варіант

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Голова Центрального командування США генерал Френк Маккензі зустрівся в Катарі з представниками руху «Талібан» і попередив їх, що Сполучені Штати застосують силу в разі, якщо ті будуть перешкоджати евакуації з Кабулу.

Про це передає Associated Press з посиланням на джерела в Пентагоні.

Чиновник Пентагону повідомив, що Маккензі домігся угоди з талібами про створення «механізму вирішення конфліктів», коли бійці «Талібану» не втручатимуться в евакуацію. Маккензі дав чітко зрозуміти талібам, що американські військові будуть жорстко реагувати при захисті міжнародного аеропорту.

Як повідомляє ABC News, посольство США розіслало своїм громадянам в Афганістані повідомлення, в якому просить залишатися в укритті до отримання на пошту інформації про «шляхи евакуації».