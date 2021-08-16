AP: голова Центрального командування США вимагає від «Талібану» не заважати евакуації з Кабулу і попередив про силовий варіант
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голова Центрального командування США генерал Френк Маккензі зустрівся в Катарі з представниками руху «Талібан» і попередив їх, що Сполучені Штати застосують силу в разі, якщо ті будуть перешкоджати евакуації з Кабулу.
Про це передає Associated Press з посиланням на джерела в Пентагоні.
Чиновник Пентагону повідомив, що Маккензі домігся угоди з талібами про створення «механізму вирішення конфліктів», коли бійці «Талібану» не втручатимуться в евакуацію. Маккензі дав чітко зрозуміти талібам, що американські військові будуть жорстко реагувати при захисті міжнародного аеропорту.
Як повідомляє ABC News, посольство США розіслало своїм громадянам в Афганістані повідомлення, в якому просить залишатися в укритті до отримання на пошту інформації про «шляхи евакуації».
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США в 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці йде масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють частину афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.
- 16 серпня в тисняві і при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.