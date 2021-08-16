В Афганістані залишилися близько 50 українців. МЗС майже з усіма встановило контакт

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Nick Grapsy / Wikimedia

Після повалення влади в Афганістані та перемоги «Талібану» з країни масово почали тікати люди. За даними Міністерства закордонних справ України, наразі в Афганістані перебувають не більше ніж 50 наших громадян.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Уранці 16 серпня влада вже евакуювала вісьмох громадян України з Афганістану, ще близько 50 українців досі перебувають там.

«Майже з усіма нині встановлений звʼязок, дипломати уточнюють, хто з них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів», — зазначив Ніколаєнко та додав, що відомство тримає ситуацію на особливому контролі.

Український лайнер забрав з Кабулу також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану, Таджикистану.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

«Тепер одразу дві українські дипустанови — у Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію та готові допомагати нашим громадянам», — додав речник.

Нагадаємо, 15 серпня ісламістський рух «Талібан» захопив владу в Афганістані, після того як тоді ще чинний президент Ашраф Гані покинув країну. Таліби зайняли президентський палац. Тепер люди, боячись повернення шаріату, тікають із країни. Вони штурмують літаки, аби потрапити на борт і втекти з країни.