В Афганістані залишилися близько 50 українців. МЗС майже з усіма встановило контакт
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Nick Grapsy / Wikimedia
Після повалення влади в Афганістані та перемоги «Талібану» з країни масово почали тікати люди. За даними Міністерства закордонних справ України, наразі в Афганістані перебувають не більше ніж 50 наших громадян.
Про це в коментарі «Бабелю» повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Уранці 16 серпня влада вже евакуювала вісьмох громадян України з Афганістану, ще близько 50 українців досі перебувають там.
«Майже з усіма нині встановлений звʼязок, дипломати уточнюють, хто з них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів», — зазначив Ніколаєнко та додав, що відомство тримає ситуацію на особливому контролі.
Український лайнер забрав з Кабулу також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану, Таджикистану.
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.
«Тепер одразу дві українські дипустанови — у Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію та готові допомагати нашим громадянам», — додав речник.
Нагадаємо, 15 серпня ісламістський рух «Талібан» захопив владу в Афганістані, після того як тоді ще чинний президент Ашраф Гані покинув країну. Таліби зайняли президентський палац. Тепер люди, боячись повернення шаріату, тікають із країни. Вони штурмують літаки, аби потрапити на борт і втекти з країни.
- «Талібан» було створено у 1994 році. З 1996 до 2001 року таліби були при владі в Афганістані та контролювали більшість території країни. Після повалення свого уряду у 2001 році таліби розпочали бойові дії проти влади.
- Після терактів 11 вересня 2001 року у США та відмови «Талібану» видати американцям лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бен Ладена до країни ввели американські війська.
- У лютому 2020 року представники США і руху «Талібан» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Утім, після послаблення військової підтримки таліби почали наступ і без бою захопили 21 з 34 столиць Афганістану. Після цього вони взяли Кабул.