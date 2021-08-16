Паралімпіада в Токіо пройде без глядачів через погіршення ситуації з коронавірусом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Організатори Паралімпіади в Токіо, яка стартує 24 серпня, вирішили заборонити допуск глядачів на спортивні обʼєкти під час змагань через погіршення ситуації з коронавірусом в Японії.
Про це повідомляють агентства Kyodo і AFP.
Глядачів не буде на стадіонах Токіо, а також на обʼєктах у сусідніх префектурах — Сайтамі та Тібі. Виняток зроблять для школярів із зазначених префектур, а також з Сідзуоки, у рамках освітньої програми, підтримуваної державою.
Офіційно про це мають оголосити в понеділок на спільному засіданні представників уряду Японії, адміністрації Токіо, оргкомітету Ігор і Міжнародного паралімпійського комітету.
- Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 серпня до 5 вересня.
- Олімпійські ігри теж проходили без глядачів через коронавірус. У день відкриття Олімпіади у столиці Японії пройшли масові протести. Японці вимагали скасувати змагання через поширення коронавірусу. Раніше Ігри масово бойкотували волонтери. Під час змагань у Токіо зафіксували рекордний приріст хворих на коронавірус.