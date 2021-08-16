У Гонконгу через тиск влади саморозпустився найбільший опозиційний рух за права людини

Новини

Anthony Kwan / Getty Images

Гонконгська опозиційна продемократична коаліція «Громадянський фронт за права людини» (CHRF), котра вважається найбільшим опозиційним рухом Гонконгу, оголосила про саморозпуск.

Організація опублікувала відповідну заяву, наголосивши, що не бачить іншого виходу з ситуації, що склалася, пише Hong Kong Free Press.

Організація вказала, що завжди виступала «за права людини і свободу жителів Гонконгу», проте влада цього спеціального адміністративного району Китаю в останні місяці відмовляла у дозволі на проведення акцій, використовуючи як привід пандемію COVID-19. Крім того, через посилення тиску на членів організації вони не змогли обрати нове керівництво. Попередній глава CHRF Фігу Чан нині перебуває за ґратами.

Наразі поліція проводить розслідування діяльності організації в звʼязку з ухваленим законом про національну безпеку. Серед іншого силовики вивчають канали фінансування CHRF.

Опозиційний рух CHRF діяв майже 20 років. Його заснували у 2002 році, а в 2019 році він брав участь в організації масштабних антиурядових виступів з протестувальниками до мільйона осіб.

Нагадаємо, що приводом для протестів у 2019 році став законопроєкт, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай. У Гонконгу широка внутрішня автономія, тому активісти побоюються, що Пекін може використовувати екстрадицію для політичних репресій.