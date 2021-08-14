Der Spiegel: Білоруська державна турфірма допомагала мігрантам з Іраку потрапляти в ЄС

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tut.by

Білоруська державна туристична компанія «Центркурорт» координувала потік нелегальних мігрантів, які намагалися проникнути на територію Євросоюзу через Білорусь.

Про це йдеться у розслідуванні аналітичного центру «Досьє» і німецького видання Der Spiegel.

Компанія «Центркурорт» входить у структуру Управління справами президента Білорусі. До фірми зверталися відразу кілька туркомпаній, які у рамках договору про співпрацю «у розвитку міжнародного туризму між країнами арабського світу і Республікою Білорусь» просили «допомогти» з оформленням білоруських віз для громадян Іраку.

Всього, стверджує «Досьє», через «Центркурорт» пройшло понад 200 заявок на видачу віз іракцям. Метою свого візиту всі вони назвали «проведення мисливського туру» під Мінськом. Офіційно видачею вʼїзних документів у Білорусь має займатися Міністерство закордонних справ.

«Центркурорт», ймовірно, також організовував і трансфер для мігрантів. Журналісти отримали доступ до його договору з компанією «Стройтур», що займається орендою автобусів з водіями. «Центркурорт» оплачував рахунки за надання транспортних послуг за маршрутом з мінського аеропорту до самого міста.

Правдивість документів, які лягли в основу розслідування, підтвердив колишній співробітник «Центркурорту». У самій же фірмі заперечують, що займалися координацією нелегальних мігрантів.

Зазначимо, що з травня 2021 року кількість регулярних рейсів з Іраку в Білорусь стала різко зростати. Авіакомпанія Iraqi Airways, яка літала з Багдаду до Мінська, збільшила кількість перельотів з чотирьох до пʼяти на тиждень і відкрила нові рейси з трьох іракських міст. До того ж літати до столиці Білорусі почав перевізник Fly Baghdad.