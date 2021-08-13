Співробітника Нетішинського музею засудили за незаконне отримання 8 тисяч гривень допомоги ФОПам
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Хмельницькій області 71-річний молодший науковий співробітник Нетішинського краєзнавчого музею незаконно отримав «карантинні» 8 тисяч гривень від держави. Його засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.
Про це йдеться в ухвалі Нетішинського міського суду.
Згідно з матеріалами справи, чоловік під час локдауну працював і отримував зарплату в повному обсязі, проте вирішив подати заявку і незаконно отримав фінансову допомогу.
Обвинувачений пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила їх заповнення. Заявку можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатку «Дія».
- Цю практику вирішили повторити у квітні 2021 року, але вже з додатковими виплатами за рахунок місцевих бюджетів. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на цю програму підтримки планується витратити приблизно 3 мільярди гривень.
- 11 квітня Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОПи та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. У переліку 39 видів.