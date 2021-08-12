У Житомирській області виявили штам «Дельта» — одразу 20 хворих

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Ezra Acayan / Stringer

У Житомирській області вперше виявили заражених коронавірусом, у яких діагностували новий штам «Дельта». Підтвердилися одразу 20 зразків.

Про це пише Житомирський обласний лабораторний центр.

«ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що в області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штамом «Delta». Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам «Delta» підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ)», — йдеться у повідомленні.

Хворих із «Дельтою» виявили у Житомирі, Лугинах, Новоград-Волинському та інших містах. Двоє з них нещодавно прибули з Росії та Туреччини.