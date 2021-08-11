«Великі проблеми з ногами». Адвокат Чауса розповів про стан колишнього судді після викрадення

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Мусієнко Владислав / УНІАН

У колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса після викрадення проблеми з зором та ногами, а також дезорієнтація в просторі.

Про це заявив його адвокат Ростислав Кравець, пише «Сегодня».

«У нього великі проблеми з ногами, адже він пройшов босоніж 50 км, рятуючись від тих, хто його викрав... Поки що незрозуміла ситуація із зором», — розповів він.

За словами Кравця, оскільки Чаус перебуває під цілодобовим домашнім арештом, він не може вийти з дому, тому потрапити на прийом до лікаря проблематично.

«Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного лікаря і попросити у слідчого дозвіл на відвідування медика... Відчуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не минуло, але потихеньку він приходить до тями», — додав адвокат.

Окрім цього, захисник екссудді зазначив, що поки дружина Чауса перебуває в Молдові, з купівлею продуктів йому допомагає теща.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. Адвокати клопотали про відвід судді, але їм відмовили.